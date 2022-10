Fue al médico por un dolor de estómago, pero le diagnosticaron una grave enfermedad

31 oct. 2022 - 17:09 hrs.

Rebecca Atton es una gerente de un banco de 41 años, de Essex, Inglaterra, que tiene una hija de diez años. En 2021, la mujer asistió al médico por un simple dolor de estómago, pero lo que el profesional le dijo la dejó devastada.

Y es que se le diagnosticó un cáncer de intestino en fase 4 en diciembre del año pasado. Ahora, Atton está recaudando dinero para un tratamiento alternativo contra esta enfermedad, en un intento por seguir viviendo y pasar tiempo con su hija pequeña.

El tratamiento

Desde su diagnóstico, la británica ha tenido que someterse a seis rondas de quimioterapia, que no han logrado vencer el cáncer. Sin embargo, ella continúa luchando.

Según lo que recoge The Sun, la mujer manifestó estar "devastada" ante la idea de dejar sola a su pequeña.

Además de la quimioterapia, Rebecca toma actualmente oxycontin, un potente analgésico mucho más fuerte que la morfina, para hacer frente al dolor agonizante que sufre a diario.

Es por esto que en un último intento de añadir unos meses a su vida, Rebecca quiere probar un nuevo medicamento contra el cáncer, aún no disponible en el NHS, llamado Avastin.

Este es un fármaco autorizado en el Reino Unido para tratar algunos tipos de cáncer que se han extendido desde su origen. El tratamiento, que podría prolongar la vida de Rebecca unas cuatro semanas, le costará más de 3 mil libras al mes.

La recaudación de fondos

Rebecca Atton tiene una página web para recaudar fondos para su tratamiento. Ahí, ella dijo que "tengo menos de un 10% de posibilidades de vivir cinco años. Soy plenamente consciente de que el tratamiento no me curará, pero podría alargar mi vida".

En un video, publicado en su canal de Youtube, explicaba que el cáncer se había extendido al hígado, los ganglios linfáticos y el revestimiento del estómago.

"He oído hablar bien de (Avastin) y, quién sabe, podría ser el fármaco que me funcione teniendo en cuenta que los demás no lo han hecho hasta ahora", dijo.

La página ha recaudado más de 26.000 libras.