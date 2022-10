Derrumbe de puente colgante en India: Cifra de fallecidos aumentó a 137

31 oct. 2022 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este lunes 31 de octubre, la policía de India informó que al menos 137 personas murieron, después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbara sobre un río en el estado de Gujarat.

¿Qué se dijo?

Las autoridades dijeron que cerca de 500 personas se encontraban en el puente el domingo celebrando una festividad religiosa, cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron.

El comandante de la policía local, P. Dekavadiya, dijo este lunes que el balance de muertos subió a 137, incluyendo cerca de 50 niños, el menor de ellos de dos años.

¿Qué dijeron los testigos?

"Vi el puente colapsar ante mis ojos", declaró un testigo que trabajó toda la noche para intentar rescatar gente. "Fue traumático cuando una mujer me mostró una foto de su hija y me preguntó si yo la había rescatado. No pude decirle que su hija había muerto", agregó.

Otro hombre, identificado como Supran, afirmó a medios locales que el puente estaba "a tope", y que "los cables se cortaron y el puente cayó en un segundo. La gente cayó una encima de la otra y al río".

Videos difundidos, que aún no han podido ser verificados, mostraban a personas colgando de los restos de la estructura, en la oscuridad, y otros tratando de nadar hacia la orilla para ponerse a salvo.

¿Qué dijo el Primer Ministro?

El Primer Ministro Narendra Modi, que se encontraba de visita en Gujarat, anunció compensaciones para las familias de las víctimas y los heridos en el accidente.

Modi instó a "la movilización urgente de equipos para (operaciones) de rescate", tuiteó su oficina. "Ha pedido que la situación sea vigilada de cerca y de forma continuada, y (que las autoridades) extiendan toda la ayuda posible a los afectados", añadió.

"Muy rara vez he experimentado tanto dolor en toda mi vida", finalizó.