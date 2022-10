Nueva ola de ataques rusos en ciudades de Ucrania: Varios barrios de Kiev quedaron sin energía

31 oct. 2022 - 04:35 hrs.

¿Qué pasó?

Varias explosiones se oyeron en la mañana del lunes en la capital ucraniana Kiev, después de un ataque contra la flota rusa en Crimea el fin de semana que Moscú imputó a Ucrania. Además, varias ciudades del país han sufrido ataques a su infraestructura crítica.

Nuevos ataques en Ucrania

Periodistas de la AFP escucharon al menos cinco explosiones entre las 08:00 y 08:20 en Kiev (03:00 y 03:20 en Chile).

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que varios barrios quedaron sin electricidad y algunas zonas están sin agua tras los ataques.

⚡️ Mayor: Russia hits energy infrastructure sites in Kyiv, power out in several neighborhoods.



Kyiv Mayor Vitali Klitschko said Russian forces hit energy infrastructure sites in the morning on Oct. 31, which caused power and water supply outages in several districts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 31, 2022

El medio The Kyiv Independent informa además que el alcalde de Járkov, Igor Terejov, señaló que Rusia "atacó una instalación de infraestructura crítica en la ciudad".

⚡️Explosions reported in Kharkiv, air raid sirens are on across country.



Kharkiv Mayor Ihor Terekhov said Russia "hit a critical infrastructure facility in the city."



Cherkasy Oblast Administration also reported that a critical infrastructure site in the region was hit. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 31, 2022

Por otra parte, el medio bielorruso Nexta TV indica que la Oficina de la Presidencia de Ucrania decretó "cortes de energía de emergencia debido a daños a la infraestructura crítica" para todo el país.

‼️Everywhere in #Ukraine, emergency power outages are introduced due to damage to critical infrastructure, the Office of the President of Ukraine states. — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022

El mismo medio reporta ataques en Zaporiyia, Kropivnitski, Kiev, Járkov, Odesa, Leópolis, Jmelnitsky, Rivne y Yitomir. Además de la activación de la defensa aérea en Poltava, Vinnytsia y Dnipró.

‼️#Ukrainian media reports explosions in the regions of #Zaporizhzhia, #Kirovograd, #Kyiv, #Kharkiv and #Odesa. Air defense systems work in #Poltava, #Vinnytsia and #Dnipropetrovsk regions. — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022

Represalia por ataque a la flota rusa

La ciudad había sido golpeada los días 10 y 17 de octubre por drones rusos de fabricación iraní. Entonces, ataques impactaron la infraestructura energética de Kiev y provocaron apagones de varios días.

La mañana del sábado fue lanzado un ataque masivo con drones contra buques militares y civiles de la flota rusa en el mar Negro en la bahía de Sebastopol, en la anexionada península de Crimea.

Después del ataque, Rusia suspendió el acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos, considerado vital para el suministro alimentario mundial.

Revisa los registros

One #Russian missile has critical and logical thinking, commented head of the #Mykolaiv region Vitalii Kim. "It weighed all arguments and decided not to commit a war crime, the missile decided to return to its 'home harbor'". pic.twitter.com/SuaplAsNSa — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania