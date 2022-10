10 oct. 2022 - 03:25 hrs.

En desarrollo

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes varias ciudades de Ucrania han sido atacadas, informó la Presidencia del país.

Pasadas las 08:00 horas locales se escucharon fuertes detonaciones en el centro de la capital Kiev. Tras las explosiones, columnas de humo se pueden ver desde distintos puntos de la ciudad.

Desde el 26 de junio la ciudad no sufría un ataque en medio de la guerra iniciada tras la invasión de Rusia en el mes de febrero.

⚡️Explosions reported in Kyiv.



At least four explosions were heard around the city center early in the morning on Oct. 10.



Smoke was reported to be seen rising from one spot in the city center. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

Bombardeos en "muchas ciudades"

De acuerdo a la agencia AFP, la Presidencia de Ucrania ha reportado bombardeos en "muchas ciudades".

El medio The Kyiv Independent reporta explociones de misiles en las ciudades de Dnipró, Nicolaiev, Zhitómir, Jmelnitski, Leópolis y Ternópil.

Al menos cinco explosiones se habrían escuchado en el centro de Kiev. "Desafortunadamente, hay personas heridas y muertas en varios lugares", dijo el alcalde de la capital Vitali Klichkó.

⚡️ Explosions reported in Kyiv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnipro, Lviv, Ternopil.



At least five explosions were heard in central Kyiv in the morning on Oct. 10. "Unfortunately, there are wounded and killed in several places," Kyiv Mayor Vitali Klitschko said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

Uno de los ataques a la capital ucraniana quedó registrado cuando el periodista de la BBC, Hugo Bachega, estaba entregando un reporte en vivo para la televisión británica.

🚨 ÚLTIMA HORA | Al menos cuatro misiles acaban de golpear el centro de Kiev, Ucrania.



Este es el momento en el que un reportero de la BBC lo presencia en directo.pic.twitter.com/FHCYhE9c8U — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 10, 2022

Los ataques se producen luego de que Vladimir Putin acusará a "terroristas ucranianos" del ataque al puente en el estrecho de Kerch, viaducto que une la península anexionada de Crimea al territorio ruso.

Revisa los registros

The aftermath of one strike on Kyiv this morning pic.twitter.com/sbzccJw6h4 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Central Kyiv after Russia hit the capital at least five times in the morning on Oct. 10. pic.twitter.com/gbBgmNjnKP — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

