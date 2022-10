Provocó hasta un temblor: Volcán italiano Strómboli vuelve a erupcionar

Durante la mañana de este domingo 9 de octubre, el volcán Strómboli, ubicado en la isla del mismo nombre del sur de Italia, ha vuelto a activarse. La erupción del cráter ha provocado incluso un mini sismo que duró varios minutos en la zona.

El volcán se activó durante la mañana de este domingo. Así lo registraron algunas personas en redes sociales, quienes mostraron que una enorme columna de humo que acompaña al río de lava que desciende por un costado del cráter, y que finalmente acaba en el mar.

Según informa Telecinco, el Strómboli, frente a la costa de Sicilia, ha estado en una casi constante erupción desde 1932.

Además de este fenómeno, un terremoto de magnitud 5,1 afectó el sureste de Grecia pasadas las 1.00 horas de la madrugada del domingo.

El Instituto de Geodinámica de Atenas informó que el epicentro del temblor fue a 13,3 kilómetros bajo el nivel del mar en el golfo de Corinto, a unos 100 kilómetros de Atenas. Además, duró cerca de 15 segundos, y se sintió o de forma especial en Ática, aunque también en áreas de Acaya.

The Stromboli volcano off the Sicilian coast erupted, unleashing plumes of smoke and lava 🌋 pic.twitter.com/IePZN0R0mq