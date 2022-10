"Perdonáme, Laura. Fui un idiota": Los llamativos carteles publicitarios para pedir perdón a una novia traicionada

09 oct. 2022 - 11:00 hrs.

La creatividad, el dinero y la culpa se unieron. Un hombre habría usado carteles gigantes para pedirle perdón a su novia Laura. Las vallas publicitarias llamaron la atención de los conductores que transitan la vía, quienes colgaron videos en las redes sociales Reddit y TikTok con los particulares anuncios.

“Perdóname, Laura. Fui un idiota”, dice uno de los carteles ubicado estratégicamente en una concurrida carretera de Ciudad de México, reportó Milenio. La frase del novio infiel despertó la curiosidad de los usuarios, deseosos de conocer el trasfondo de esta historia.

No lo perdones Laura, por imbecil!

🙊🤣😂 pic.twitter.com/ToqbSZEil3 — Prohibido Besarte (@tanpegp) October 6, 2022

Otros mensajes vistos en las calles mexicanas son: "Laura: Ella y yo sólo somos amigos. Créeme, por favor” y “Laura: me quedé en ese hotel para no manejar de noche”. Estos anuncios de gran tamaño delatan una presunta infidelidad por parte del novio, quien manifiesta claramente su arrepentimiento.

Tras el incidente vivido entre el hombre anónimo y su novia, la mujer lo bloqueó de todas las formas posibles para evitar tener algún tipo de contacto con él. El sujeto, desesperado, le suplica en uno de los avisos que reanuden la comunicación: “Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”.

Laura se fue, no dijo adiós. pic.twitter.com/1jURuPqBXy — Edgar Artemio (@artemioedgar) October 7, 2022

Un tiktoker dijo haber visto uno de los avisos en la carretera México- Puebla con el mensaje: "Laura ya eliminé a mis amiguitas”, reportó Excélsior. Otro, compartió el que dice “Laura: Hago lo que sea. Por favor regresa”.

Así me gustaría que me pidieran disculpas siempre: pic.twitter.com/iYcNCYfe63 — Laura Pico (@LauraPicoSA) October 6, 2022

“Perdóname, Laura” Vs. “No le creas, Laura"

Los anuncios llamaron la atención de tal manera que los videos con las imágenes de las vallas publicitarias se compartieron en la red social Reddit y luego se viralizaron en TikTok, difundió Reporte Índigo.

En un intento por conocer a los personajes y el desenlace del drama amoroso, los usuarios de las redes sociales lanzaron cientos de comentarios con preguntas, opiniones y supuestos.

“Necesito saber el chisme completo”; “Laura no está, Laura se fue”; “No le creas Laura”; “Soy hombre, Laura. No le creas”; “Laura humíllalo, no lo perdones”; “Entre más grande más la disculpa, más grande es la culpa” y “Eso dicen todos Laura, no caigas”, son algunas de las reacciones de los internautas en TikTok.

Otros destacaron la gran inversión que suponen esos anuncios: “Bueno, hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”; “Pues es señor sí tenía bastante dinero... La renta de esos es carísima”.

“¿Será publicidad? yo las los vi en muchos lados”, preguntó un usuario que coincidió con varias apreciaciones en las que sospechan que se trate de una campaña de marketing y que seguramente pronto se conocerían más detalles.