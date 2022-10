Rusia señala que un "coche bomba" desató incendio en el único puente que une Crimea con su territorio

08 oct. 2022 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó la madrugada de este sábado que un "coche bomba" fue responsable de un incendio en el puente de Kerch, el único viaducto que une la península anexionada de Crimea con el territorio ruso.

Explosión en el Puente de Crimea

Tras la explosión, parte de la carretera colapsó, además de desatar un incendio en varias cisternas ferroviarias que se dirigían al territorio ocupado ilegalmente por Rusia el año 2014.

"Hoy a las 06:07 (00:07 en Chile) en la parte vial del puente de Crimea... se produjo la detonación de un coche bomba, lo que causó el incendio de siete cisternas ferroviarias que iban hacia Crimea", indicó Comité, según recoge la agencia AFP.

El puente es la única vía de conexión que tiene Moscú hacia Crimea, siendo utilizado para transportar material bélico para las tropas del Kremlin que combaten en la guerra en Ucrania.

En imágenes compartidas en redes sociales se puede ver una gran explosión, la que posteriormente dio paso al incendio de los carros de ferrocarril que transportaban combustibles hacia el territorio ocupado por Rusia.

Polémico viaducto

El puente carretero en el estrecho de Kerch se inauguró en mayo del 2018, mientras que el viaducto ferroviario paralelo fue abierto en diciembre de 2019.

Su construcción tuvo una férrea oposición de la comunidad internacional, quienes no reconocen la anexión de los territorios de Sebastopol y Crimea realizada en el 2014 por el gobierno de Vladimir Putin.

Revisa los registros

BREAKING: Surveillance video shows massive explosion on the Crimean Bridge pic.twitter.com/jo3yZK3L0I — BNO News (@BNONews) October 8, 2022

⚡️Eyewitnesses post photos, video of the fiercely burning Kerch bridge.



The Kerch bridge from Russia to Crimea has been hit by a massive explosion on the span that carries railway traffic early on Oct. 8. pic.twitter.com/5wvIjBZmZZ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022

BREAKING: Explosion hits the Crimean Bridge, causing a fire on the railway and a section of road to collapse pic.twitter.com/gWgCX9W6dr — BNO News (@BNONews) October 8, 2022

The Kerch bridge from Russia to Crimea, a hated symbol of the Kremlin’s occupation of the southern Ukrainian peninsular and one of Vladimir Putin’s prestige projects, has been hit by a massive explosion. pic.twitter.com/Aq6MKyik1x — Angela Walker (@AngelaW70903357) October 8, 2022

