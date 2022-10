Drogan a una joven en una fiesta privada en un bar, la localizan por el GPS del teléfono en un baño: estaba inconsciente

30 oct. 2022 - 07:00 hrs.

Una joven de 21 años fue drogada en una fiesta privada y luego escondida entre pesados bultos de bolsas negras. Fue hallada inconsciente en un baño usado como depósito en el bar restaurante Hookah Santa Fe, ubicado en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

"Quedé con ella de qué me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba, yo le marqué muchas veces y no me contestaba. De repente me llama una de sus amigas que no encontraban a mi hija", dijo su madre desesperada. Cerrado el local, los dueños aseguraron que no quedaba nadie dentro y que la joven se había retirado, publicó Infobae.

Sin embargo, la progenitora no se fue del restaurante donde se hizo la fiesta, hasta que se realizara una revisión más exhaustiva, pues el localizador GPS del celular indicaba el establecimiento como la última ubicación de su hija. La gerente del bar decidió seguir buscando, reseñó El Universal.

“En el último de los cubículos se encuentra con una puerta bloqueada. Con esfuerzo, logra abrirla parcialmente. Nos encontramos con un baño que funciona de bodega, lleno de bolsas negras con cortinas, es decir, bultos muy pesados que cubrían todo el piso y los muebles de baño”, relató la madre en un audio de WhatsApp compartido en las redes sociales.

“¡Aquí hay una niña!”, gritó la representante de Hookah al asomarse y encontrar por fin a la joven desaparecida. “No recuerda nada, ni cómo llego ahí”, contó su madre.

Familiares: Fue drogada en una fiesta con escopolamina

Las pruebas de toxicología dieron negativas. Sin embargo, los familiares sostienen que la joven fue drogada en una fiesta con escopolamina o burundanga, sustancia “no rasteable” usada por delincuentes para dormir a sus víctimas y cometer abusos sexuales, compartió Infobae.

Según el testimonio de la madre, el local dijo que las cámaras de seguridad no funcionaban, por lo que no hay registro en imágenes sobre lo sucedido. Agregó que el dueño del establecimiento, Uri Boltvinik, se limitó a decirle: “Da gracias que tu hija está viva”.

“Ante los acontecimientos suscitados el pasado viernes 21 de octubre (…) negamos categóricamente que el establecimiento o los colaboradores que laboran en éste se presten, faciliten, estén coludidos o tengan relación alguna con cualquier situación que pueda poner en riesgo o en peligro la integridad física y/o moral de persona alguna”, difundió Hookah Santa Fe en un comunicado.

El local fue suspendido el 26 de octubre luego de un operativo de verificación en el establecimiento. También recibió sanciones económicas.

En este momento se lleva acabo la visita de verificación al establecimiento mercantil “Hookah Santa Fe” en unos momentos más informaremos del resultado. @FiscaliaCDMX @Claudiashein @OHarfuch pic.twitter.com/gyrHyPdeaq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 26, 2022

La Fiscalía de Ciudad de México lleva a cabo las investigaciones para esclarecer las causas por las cuales la joven de 21 años habría sido drogada en una fiesta privada y hallada luego inconsciente en un baño en Hookah Santa Fe.