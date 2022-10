"Prometió curar a nuestra hija": Médico alemán puso droga en sus partes íntimas y terminó matando a una mujer

A nueve años de cárcel condenaron a un médico cirujano alemán, al ser considerado culpable de la muerte de una mujer por sobredosis de droga. El médico se roció cocaína en su zona íntima cuando la chica le practicaba sexo oral.

Aunque se declaró inocente, el juez de su causa lo acusó por violación agravada y daños corporales con muerte, al encontrar pruebas suficientes que lo incriminaron.

El análisis forense y las investigaciones determinaron que el médico también echó droga en el lápiz labial, la crema dental y el champán de su víctima, sin que ella se diera cuenta.

Andreas Niederbichler e Yvonne M. se conocieron en el consultorio de Niederbichler. Ella era su paciente y él la operó en dos oportunidades de tendinitis. Una vez se recuperó, la pareja comenzó a salir.

En febrero de 2018 se citaron para sostener un encuentro íntimo. Según declaró el médico en el juicio, Yvonne sabía que él roció cocaína en su zona íntima para tener un encuentro sexual en el que la mujer perdió el aire, sufrió un colapso y murió.

Pero las pruebas demostraron que la víctima no estaba consciente de lo que hizo su pareja. Niederbichler fue acusado en 2018. Un año más tarde recibió condena pese a que afirmó que Yvonne era una drogadicta y que sabía lo que estaba haciendo al consumir la droga que él tenía.

La familia negó esas acusaciones durante el juicio, en el que nunca estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo, pues no se trató de un accidente sino de algo premeditado. “Él prometió curar a nuestra hija, ahora está muerta”, declaró el papá de Yvonne a un medio alemán.

Según publicó Daily Mail, un juez también obligó al médico cirujano a pagar los gastos funerarios, seguro y una compensación al viudo y su hijo, debido a una demanda de la familia de Yvonne.

El mismo medio reseñó, además, que existen otras tres víctimas del cirujano alemán. Todas manifestaron sentirse mareadas después de reunirse con él y una de ellas protagonizó dos accidentes de auto luego de encuentros con el médico, quien también se valió de internet para conocer a otras mujeres con fines sexuales.

