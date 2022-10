Diputada paraguaya critica a la oposición al ritmo de "Te Felicito" de Shakira en plena sesión

28 oct. 2022 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada paraguaya Kattya Mabel González increpó a sus adversarios políticos realizando su propia versión del hit "Te Felicito" de la cantante colombiana Shakira, junto a Rauw Alejandro.

"Te felicito"

Fue en medio de una sesión de la Cámara Baja, que la parlamentaria y actual candidata al Senado tomó la palabra para criticar a la oposición.

"Por eso estamos como estamos, porque no paran de robar, porque son unos angurrientos. Y cuando se ve esta unidad no me queda sino decirle: te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo", señaló González.

Mientras entonaba el coro del tema de la colombiana, la legisladora realizó parte de la coreografía del videoclip de la canción.

El video se ha viralizado rápidamente en redes sociales y la misma diputada ha compartido videos y noticias de lo ocurrido.

"Te FE LI CI TO qué bien actúas. Caraduras", escribió en uno de los posteos; mientras que en otros reconoció que "Shakira es lo más".

Revisa el video

