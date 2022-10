Recibieron el cadáver de un hombre, pero en realidad su familiar estaba vivo: Acusan de negligencia a la clínica

27 oct. 2022 - 19:00 hrs.

Dos familias acusaron de negligencia a una clínica en Argentina, después de que una de ellas recibiera el cadáver de otra persona que, además, no tenía ningún lazo sanguíneo con ellos.

Se trata de dos hombres que compartían el apellido Díaz: uno de ellos se encontraba internado en estado crítico, mientras que el otro había fallecido.

En este contexto, el centro médico encargado de atenderlos a ambos cometió un "error" al entregar a una de las familias el cuerpo de la persona que había fallecido, que en realidad correspondía a otro grupo familiar.

¿Cómo se percataron del hecho?

No fue hasta poco antes del velorio que los afectados se percataron que el cadáver que les habían entregado era el equivocado. De ahí en más, fueron a reclamar hasta la clínica Caleta Olivia, ubicada en Santa Cruz, Argentina.

Cabe mencionar que las personas que se llevaron los restos equivocados ya habían señalado que algo raro estaba ocurriendo. Pese a aquello, nadie les creyó, hasta que se dieron cuenta de lo sucedido.

La respuesta de la clínica

Javier Díaz, hijo del hombre que no murió y que recibió los restos equivocados, utilizó sus redes sociales para contar la dramática experiencia.

Allí, indicó que él y su familia en un momento fueron tildados de "locos" y que la clínica se justificó señalando que esta especie de "cambiazo" se trataba de un "error administrativo", informa RCN Radio.

¿Qué dijo el hijo del difunto?

Por su parte, Claudio Díaz, hijo del difunto, detalló que se enteró que su padre era el que había muerto realmente cuando se trasladó a visitarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos.

A partir de allí, las enfermeras le dijeron que se habían llevado a su padre, lo que dejó sorprendido a Claudio: "¿Cómo? ¿Si soy el único a cargo?", expresó.

No obstante, comentó que "la otra familia fue a reclamar y le dijeron que no lo reconocían porque estaban en estado de shock y que por la medicación cambiaba su fisonomía. Esas personas estaban por cremar a su familiar. No lo hicieron porque no lo reconocieron".

Por último, Claudio no ocultó sus sospechas sobre si este fue el único hecho de negligencia que se produjo, ya que piensa que pudieron haber suministrado distintos medicamentos a ambos hombres mientras estaban siendo atendidos.