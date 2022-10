"Me voy a la cama con lágrimas": Joven llora en TikTok por no estar casada ni tener hijos a sus 30 años

25 oct. 2022 - 18:00 hrs.

Los usuarios de redes sociales quedaron conmovidos después de conocer la particular historia de una joven que se grabó a sí misma llorando. Pero todo tiene una explicación, y es que la afectada reveló detalles acerca de su vida privada.

A través de un video compartido en la plataforma de TikTok, la usuaria, que tiene más de 30 mil seguidores, dio a conocer que no está casada ni tiene hijos, cuando está próxima a cumplir 30 años.

Esta situación generó que rompiera en llanto, generando, al mismo tiempo, la reacción de otros cibernautas que le dejaron diversos mensajes en el registro.

Las palabras de la joven

En un breve texto, la protagonista de esta historia expresó que "serán 30 el próximo año sin matrimonio, sin hijos. Siempre me voy a la cama con lágrimas".

En el extracto, que dura 8 segundos, la afectada aparece mirando hacia la cámara en todo momento y evidentemente angustiada por su situación.

Los mensajes recibidos en redes sociales

Pese a aquello, algunos cibernautas fueron empáticos con ella y dejaron alentadores comentarios: "Me pasó lo mismo: quería un bebé y no llegaba, a mis 32 años por fin tendré a mi bebé. Ánimo", decía uno de los mensajes.

En tanto, otra usuaria señaló que "no eres la única, yo igual en las noches, a veces me pongo a llorar, ya que siento que no tengo nada en mi vida: no tengo pareja, ni hijos ni trabajo".

"Eres muy bella, aún no es tu tiempo. Y tienes mucho tiempo aun para cumplir tus sueños", agregó otra persona en la red social.

