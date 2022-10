Durante la tarde de este domingo 23 de octubre, dos activistas por el medioambiente arrojaron puré de papas a una pintura del impresionista francés Claude Monet, expuesto en el Museo Barberini de la ciudad de Potsdam, en Alemania.

Un hecho similar ocurrió el viernes de la semana pasada, cuando dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro "Los girasoles" de Vincent van Gogh, en la National Gallery de Londres.

El grupo activista por el cambio climático al que pertenecen los responsables del acto es "Letzte Generation" (Última generación). En su cuenta de Twitter han compartido el video del hecho vandálico, explicando la motivación detrás de este.

En el registro, se observa cómo los activistas, vestidos con chalecos reflectantes, arrojan desde una cubeta el puré a la pintura. Luego, ambos se pegan una mano a la pared donde está colgado el cuadro y empiezan su discurso ante la mirada de los asistentes del lugar.

"Hay personas que están muriendo de hambre, que están congelándose, que están muriendo. Estamos en una catástrofe climática, y todos ustedes están asustados de sopa de tomate o puré de papas en una pintura", partió diciendo la activista.

"¿Quieren saber de qué estoy asustada? Estoy asustada porque la ciencia nos dice que no seremos capaces de alimentar a nuestras familias en 2050. ¿Es necesario arrojar puré de papas a una pintura para que escuchen?", añadió.

Por último, dijo que "esta pintura no valerá nada si es que tendremos que luchar por la comida. ¿Cuándo va a ser que finalmente empiecen a escuchar? ¿Cuándo comenzarán a escuchar y a detener su negocio como siempre?".

La pintura corresponde a la serie "Los Almiares" (Les Meules), y fue pintada por el artista francés, considerado uno de los creadores del impresionismo, en 1890. La pieza fue subastada en 2019 por más de 110 millones de euros.

