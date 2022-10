Dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro "Los girasoles" de Vincent van Gogh, en la National Gallery de Londres este viernes, según muestran videos publicados en las redes sociales.

El grupo "Just Stop Oil" afirmó en un comunicado que dos de sus activistas arrojaron dos latas de sopa de la marca Heinz sobre el lienzo, pintado en 1888 y aparentemente protegido por un cristal.

Según informó la policía de Londres en Twitter, tras lanzar la sopa sobre el cuadro los manifestantes se pegaron con cola fría a la pared de la pinacoteca.

La seguridad del museo llegó poco después e hizo salir a los visitantes de la sala. Scotland Yard anunció posteriormente haber detenido a dos personas acusadas de "daños criminales".

Con esta acción, los ecologistas del grupo de desobediencia civil "Just Stop Oil" buscaban exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas, precisó.

Cada vez más cuestionada por sus decisiones políticas, económicas y medioambientales, la nueva primera ministra conservadora británica, Liz Truss, nombrada el 6 de septiembre como sucesora del controvertido Boris Johnson, anunció dos días después el levantamiento de una moratoria a la fractura hidráulica en el Reino Unido.

Además de permitir este controvertido método de extracción de combustibles fósiles que estaba hasta ahora prohibido en el país, Truss anunció también un incremento de las licencias para la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte entre sus medidas para luchar contra la crisis energética.

Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery.



The vandalism or destruction of art is always an authoritarian act.



But more than that - it represents a repudiation of civilisation and the achievements of humanity.pic.twitter.com/8gLTjekvIt