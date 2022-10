Niño sufre rara enfermedad que le provoca dolor intenso y pide a su madre "morir" para acabar con la agonía

23 oct. 2022 - 11:21 hrs.

Ya sea por genética, condiciones ambientales o accidentes, las personas pueden desarrollar distintas patologías a lo largo de su vida, las que suelen ser progresivas.

Sin embargo, Dillon Wilford, un niño de 10 años de Boston, Inglaterra, se despertó una mañana del 2021 sin poder caminar debido al insoportable dolor en su pierna derecha, que desde entonces le impide ir al colegio o jugar con sus amigos.

Es tanto el dolor debilitante que le provoca la extraña enfermedad, que desarrolló de un día para otro, relató su madre, que hace que su casa resuene con sus gritos. Además, ella dijo que Dillon le contó que quería morir para escapar de la agonía.

La enfermedad

La vida de Dillon dio un vuelco en noviembre de 2021, después de que un día se despertara con una pierna dolorida. Al día siguiente era incapaz de caminar y desde entonces no lo ha hecho sin ayuda. Cada vez que ponía el pie en el suelo o tocaba cualquier cosa, su dolor es insoportable.

Dillon Wilford padece el síndrome de dolor regional complejo (SDRC), una enfermedad rara y poco conocida. Ahora, cualquier contacto desde la parte inferior de su pierna hasta más allá de la rodilla, incluso de su propia ropa, viento o lluvia, deja al niño gritando.

Es tan grave su padecimiento que Dillon ha dicho que quiere morir, hacerse daño o que le amputen la pierna para acabar con el dolor.

Su familia

El padre de Dillon falleció cuando era pequeño. Su madre, Melanie Wilford, y su hermana, Maddison, de 24 años, han hablado sobre el horror por el que pasa su hijo y hermano cada día, a The Mirror.

"Como familia estamos bastante destrozados, Maddie y yo hemos escuchado a Dillon decir que quería morir, imagina escuchar a tu hijo de 10 años decir que quiere hacerse daño para adormecer el dolor de su pierna, es absolutamente desgarrador para nosotros", dijo Melanie.

"Esta enfermedad es tan cruel, estoy en contacto con muchos padres cuyos hijos con CRPS se autolesionan y les da ganas de hacer cosas peores. No quiero perder a mi hijo" añadió.

Maddison dijo que "ha sido muy duro para todos nosotros. Ver a Dillon así es desgarrador y escuchar los gritos es horrible. No ha ido a la escuela durante meses, no ha visto a sus amigos, no está haciendo las cosas que cualquier niño de diez años debería hacer".

Tratamientos

Desde noviembre del 2021, Dillon pasó por varios profesionales de salud en busca de respuestas.

"Mi madre lo llevó a urgencias en Bolton y fueron tres o cuatro veces, le hicieron todas las radiografías estándar y no pudieron encontrar nada. Le remitieron al hospital de Bolton, pero no sabían qué le pasaba", contó Maddison.

"Pero semanas después llegó un nuevo médico que preguntó desde cuándo la pierna de Dillon tenía ese aspecto. Dijo que sabía lo que era y que solo lo había visto una vez en su carrera y que probablemente no lo volvería a ver", agregó.

Eso fue en febrero de 2022. El médico estaba familiarizado con la enfermedad, lo que dio esperanzas a la familia, pero nada ha cambiado desde entonces.

A Dillon le han ofrecido fisioterapia para intentar mejorar su estado, pero el ejercicio le resulta agónico, por lo que su madre y su hermana también han buscado ayuda en el extranjero.