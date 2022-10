¿Quién es el jugador de ajedrez acusado de hacer trampa con un "plug anal" y cuál es su defensa?

No llega a los 20 años, tan solo es el jugador número 40 del mundo, pero es ahora una de las figuras más famosas de su deporte: el estadounidense Hans Niemann, acusado de trampas, ha incendiado en pocas semanas el mundo del ajedrez.

El acusado se ha convertido en acusador: culpable de trampas según el cinco veces campeón del mundo Magnus Carlsen, por el streamer más popular de la disciplina Hikaru Nakamura y por la principal plataforma en línea de ajedrez chess.com, Niemann ha respondido mediante una demanda en Estados Unidos.

Reclama "un mínimo de 100 millones de dólares" por daños y perjuicios a los dos jugadores pero también a la empresa de Carlsen, Play Magnus, a la plataforma chess.comm y a su dirigente Daniel Rensch.

My lawsuit speaks for itself https://t.co/rOfUxiNYCH