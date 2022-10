A sus 23 años nunca ha tenido novia y busca una cita con la ayuda de una valla publicitaria gigante: "Sal conmigo"

21 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Un creador de contenido de Reino Unido decidió buscar novia con un llamativo método. A sus 23 años, Ed Chapman, asegura nunca haber tenido una relación; por ello pagó una valla publicitaria gigante con un mensaje claro: "Sal comingo".

El avisó está ubicado en Leeds, donde reside el joven, quien dice haber probado todos los métodos actuales para conseguir una pareja y nada.

"Había probado algunas aplicaciones de citas, pero no me fue nada bien, así que decidí que necesitaba probar algo diferente y pensé que tener mi propio aviso sería una buena forma de conocer gente", reseña el Daily Mail declaraciones del desesperado pretendiente.

"Llegué a una edad en la que pensé que al menos debería haber tenido una cita antes", reconoció.

¿Un mensaje efectivo para conseguir novia?

La valla publicitaria tiene una foto de Chapman y sus datos: incluye una dirección de correo electrónico. Además la promociona a través de sus redes sociales, lo que ha ayudado a recibir mensajes directos.

"Señoras, estoy iniciando una búsqueda a nivel nacional para una cita. DM o correo electrónico si desea ser considerado para el video", dice un post de Instagram del joven inglés.

Al ser consultado sobre sus razones sobre el particular método para conseguir novia, Chapman aclaró: "Es algo tonto y no me gusta tomarme la vida demasiado en serio, así que creo que usar una valla publicitaria para encontrar novia refleja eso".

"Quería que el mensaje fuera claro y que fuera obvio lo que estaba buscando", refuerza. Y la efectividad de su petición es alta, según Ed Chapman ya tiene varias admiradoras.

"Recibí mi primer mensaje el mismo día que se puso en marcha la valla y, desde entonces, he recibido algunos mensajes de mujeres de entre 18 y 48 años", contó a medios ingleses. En sus redes, confesó que ya había conseguido una cita gracias al aviso.