Hallan restos de una embarazada asesinada por su esposo hace 20 años: Lo iba a dejar porque la engañó con una menor

Más de 20 años después de su asesinato, encontraron los restos de Debbie Griggs. Tenía 34 años y 4 meses de gestación cuando su esposo, Andrew Griggs, la mató en Deal, Kent, Reino Unido.

Una llamada telefónica anónima permitió a la policía encontrar los restos en el patio de la casa del hombre. Andrew Griggs se mudó a St Leonards, Dorset, en julio de 2001 luego de concluir la búsqueda de Debbie.

La desaparición de Debbie ocurrió la noche del 5 de mayo de 1999. Las causas de su muerte son desconocidas. La víctima era madre de tres niños.

En 1999, Andrew Griggs reportó la desaparición de su esposa embarazada. Esa vez, encontraron su auto a casi dos kilómetros de su casa. Tras una intensa investigación, no hallaron los restos.

Durante esas labores, Andrew dijo a las autoridades que su esposa sufría de depresión post parto y que manifestó la intención de suicidarse. Sin embargo, la teoría del hombre no gozó de credibilidad entre la familia y sus amistades, que aseguraban lo contrario.

Veinte años después, en 2019, la Policía de Kent informó que el expediente de Debbie Griggs se retomó en la revisión de casos por resolver. En octubre de 2019, el Tribunal de la Corona de Canterbury condenó al viudo a 20 años de cárcel, informó el Daily Mail.

