"Arrancó sin importarle nada": Taxista arrastra a pasajera que le reclamó por cobro excesivo

16 oct. 2022 - 11:45 hrs.

Melissa Iriarte, una joven universitaria de 20 años, fue víctima de un violento ataque por parte de un conductor que le cobró de más por un servicio. Con su vehículo, el taxista arrastró a la pasajera para no darle el vuelto que reclamaba como justo y deshacerse de ella.

La estudiante de medicina tomó el vehículo en el barrio Chiquinquirá y se dirigía a unas prácticas en el sector Torices, en Cartagena, Colombia.

Este recorrido lo hacía habitualmente, así que sabía que la carrera costaría unos 12 mil pesos, reseñó Semana.

Melissa le dio un billete de 20 mil pesos y el taxista solo le regresó 2 mil. Ella le reclamó por el cobro excesivo y le exigió que le diera el vuelto que correspondía, pero el hombre se negó.

“Me dijo que llamara a quien sea, que no me iba a dar el vuelto. En ese momento apaga el carro, se baja y comienza a gritar”, declaró Melissa a El Universal.

Una cámara de seguridad captó al taxista

“Yo cuando veo que se va a ir sin devolverme el valor que me corresponde, me alarmo y meto una mano para detenerlo. En esas, él sigue diciendo que no me va a devolver, comenzamos a forcejear y él simplemente arrancó sin tenerme en cuenta y sin importarle nada”, dijo a Noticias Caracol.

El padre de Melissa, Dagoberto Iriarte, contó que su hija “metió el pie en el vehículo en la parte del conductor y trató de agarrarlo por el hombro con la mano”. Luego, el hombre arrancó el vehículo.

Discutieron, forcejearon y el taxista arrastró a la pasajera por varios metros, dejándola herida sobre el asfalto, con lesiones en las piernas y en la cadera.

“Yo estaba demasiado asustada, comencé a pensar qué pasaría si el carro me pasara por encima, porque eso fue lo primero que pensé, y yo lo que hice fue soltarme, traté de proteger mis piernas. Gracias a Dios lo logré”, agregó la víctima.

“Gracias a Dios pude moverme y las llantas del carro no me pasaron por encima”, añadió la universitaria.

Con traumas, raspones y afectada emocionalmente, la joven fue atendida en el Hospital Universitario del Caribe. Familiares señalaron que Melissa quedó muy nerviosa y no paraba de llorar por la amarga experiencia que puso en riesgo su vida.

Una cámara de seguridad captó la escena vivida el 12 de octubre a las 08:58 de la mañana, por lo que se pudo obtener la placa del vehículo.

Por escapar con el cambio de una carrera, un taxista atropella a una pasajera en el barrio Torises de Cartagena. La joven terminó con múltiples raspaduras. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ pic.twitter.com/KpmuETdK1q — John (@PilotodeCometas) October 13, 2022

Dagoberto sostuvo que ya tienen identificado al taxista y que presentarán una denuncia penal por lo sucedido.