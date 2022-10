"Me quedé bien dormida": Descubren a joven en pleno concierto mintiéndole a su novio por WhatsApp

15 oct. 2022 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

A través de TikTok se viralizó un registro que muestra cómo una joven fue captada mintiéndole a su novio por WhatsApp en pleno concierto realizado el pasado fin de semana en Guadalajara, México.

"Me quedé bien dormida"

Según se logra apreciar en el video, todo comenzó después de que su novio le preguntara por qué no le contestaba el celular, escribiéndole unos mensajes que decían: "¿Por qué no contestas? Hey, como siempre", acompañado de unos emoticones.

Posteriormente, se ve cómo pese a que la joven se encontraba en un concierto parte de las "Fiestas de Octubre Guadalajara 2022", le miente a su novio, respondiéndole: "Amor, me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal. Perdón, se me bajó la presión, me vine como a las 5".

La usuaria que captó esta escena y que la subió a TikTok, además publicó un comentario para que sus seguidores vean "el nombre con que guardó al novio en WhatsApp", y al hacer zoom al video se puede leer que lo tiene en sus contactos con el nombre "Inútil".

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, alcanzando hasta el momento más de 22 millones de visualizaciones y casi 18 mil comentarios en TikTok.

Usuarios indignados con la actitud de la joven dejaron comentarios como: "Ni Judas se atrevió a tanto", "Y nosotros entregando el corazón", "Todas mienten", "Así son ellas, uno que miente por estar jugando videojuegos y ellas que mienten por estar de fiesta" y "Todos somos pasajeros. Solo hay que disfrutar el momento".

Revisa el video viral

Todo sobre Virales