Asesina a su novia, duerme con su cadáver nueve días y confiesa el crimen por WhatsApp: "La maté"

15 oct. 2022 - 07:00 hrs.

Una aventura romántica tomó un giro inesperado. Karla Xiomara Zelaya Godoy era una joven de 36 años que viajó de Reino Unido a Perú a conocer a la familia de su novio. Lo que debían ser días de felicidad terminaron en una tragedia. Su pareja, Jorge Alfredo Minaya Garay, la mató y enterró el cuerpo en el patio de una casa.

Las causas que motivaron el crimen se desconocen. Del asesino solo se sabe que huyó de Perú para luego confesar por medio de una nota de voz de WhatsApp donde estaba el cadáver de su novia.

El 21 de septiembre comenzó la travesía de Karla junto a quien era su novio desde hace dos años. La pareja se conoció en Londres, pues ambos residían en Europa. Iniciaron una relación amorosa y finalmente, él le notificó su deseo de que conociera a su familia en Perú. Ella se emocionó.

El viaje se concretó. En principio todo era alegría para la pareja, al menos así se percibía en las fotos que enviaba Karla a un grupo de WhatsApp de familiares.

#Mntv | Sepultado encuentran el cuerpo de la hondureña desaparecida en #Perú Karla Zelaya. Esto luego que el novio de esta Jorge Minaya, de origen peruano, confesará haberla ultimado y enterrado en el patio de la casa de su abuela. pic.twitter.com/lZ2Zrd8bdG — Más Noticias Televisión (@mntvhn) October 13, 2022

Confesó por un mensaje de Whatsapp que asesinó a su novia

Los enamorados visitaron Machu Picchu, en Cusco. Luego de este recorrido volvieron a Lima, donde Karla se comunicó por última vez con sus parientes. En el mensaje les informó que iría a conocer a la familia de Jorge, su novio. Era 22 de septiembre, a partir de ese momento no se supo más de ella.

Erik Zelaya, hermano de Karla, al no tener información de ella ni de su pareja comenzó a pedir ayuda por medio de las redes sociales. En principio pensaban que los dos estaban desaparecidos y que algún grupo de delincuentes las secuestró.

Tras la presión ejercida las autoridades comenzaron la búsqueda, pero en las primeras pesquisas se supo que Jorge Alfredo abandonó el país solo.

Karla Xiomara Zelaya Godoy de Honduras y su novio Jorge Alfredo Minaya Garay, peruano, vinieron de vacaciones. Fueron a Cusco y supuestamente a visitar a la madre de él aquí en Lima. Luego no se supo más de ella. Minaya volvió a Londres sin Karla y no responde. pic.twitter.com/nEu9pl4zGk — Verónica Linares (@VeroLinaresC) October 12, 2022

Más tarde el misterio terminaría de una manera cruel. El novio envió un mensaje de voz al hermano de Karla donde le confesó lo que pasó.

“Me duele mucho, estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé que ha pasado. No tengo cara para ver a nadie. Maldita sea la hora. La maté. Me siento mal”, dijo al hermano de la víctima según reseña Infobae.

Jorge Alfredo Minaya Garay luego contó dónde estaba el cuerpo, versión que confirmaron las autoridades.

“No estoy bien. En la mañana casi me lanzo al tren. Yo me quiero matar, no quiero estar aquí. No quiero más dolor ni sufrimiento. Yo la he puesto en tal sitio, en un lugar, ahí mi abuela vive, en un terreno”, confesó.

La policía se dirigió hasta la vivienda. Minaya Garay quemó y enterró el cuerpo de Karla en el patio trasero de la casa de su abuela, ubicada en Villa Nazareth, Lomas de Carabayllo.

#NoticiasGirasolTV | Enterrado encuentran cuerpo de hondureña desaparecida en Perú: su novio confesó el cruel crimen



La Policía Nacional halló el cuerpo enterrado de Karla Xiomara Zelaya Godoy en una casa ubicada en Villa Nazareth, situada en la zona de Lomas de Carabayllo. pic.twitter.com/0zreRCXEy8 — Girasol TV (@girasol_tv) October 13, 2022

Las primeras versiones sobre la reconstrucción de los hechos indican que la golpeó, amarró y abusó de ella antes de matarla. Luego durmió nueve días con el cadáver hasta que finalmente la sepultó. Así, de una manera macabra, terminó el viaje de la joven hondureña que creyó conocer al amor de su vida.