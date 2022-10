Profesoras son despedidas de una guardería por asustar con máscaras a niños que se "portaban mal"

12 oct. 2022 - 17:00 hrs.

Se colocaban una máscara de la conocida película "Scream" y asustaban a alumnos que se "portaban mal". Así actuaban cuatro profesoras de la guardería Lil' Blessings Child Care & Learning Center, ubicada en Mississippi, Estados Unidos.

La situación quedó expuesta en unos videos publicados en la plataforma de Facebook, donde, en una ocasión, se evidenció a los pequeños llorando y huyendo de una docente que portaba este objeto en su rostro, mientras otra anotaba quiénes se estaban comportando bien o mal en el salón de clases.

Sheila Sanders, propietaria de la institución, explicó que no tenía conocimiento de este tipo de hechos, y más tarde indicó que uno de los registros fue tomado en septiembre de este año y que otro se viralizó el martes de la semana pasada, informa Clarín.

¿Qué dijo Sanders?

Al enterarse sobre esta situación, Sanders afirmó que se contactó de inmediato con su abogada para tomar cartas en el asunto y detalló que "las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros".

"Fueron despedidas. Yo no estaba aquí en ese momento y no era consciente de que estaban haciendo eso. No lo apruebo y nunca lo he hecho. Solo quiero decir que se ha solucionado", sostuvo.

Clarín

La reacción de los apoderados

Los padres de los estudiantes se refirieron a este episodio el jueves de la semana pasada, cuando fueron a dejar a sus hijos a la guardería. En este contexto, algunos expresaron su apoyo a la institución y a Sanders.

Kimberly Smith, madre de uno de los niños que aparecía en uno de los videos, manifestó que "sé al 100% que la señora Sheila, la propietaria y directora, no estaba al tanto de esta situación que estaba ocurriendo y, tan pronto como se enteró, todas las maestras fueron despedidas inmediatamente".

Por último, se reveló que tanto el Departamento de Salud del Estado de Mississippi como el Departamento de Policía del condado de Monroe están encabezando una investigación para esclarecer lo sucedido al interior del establecimiento.