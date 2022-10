"Me acerco a él y me susurra...": Las últimas palabras de joven deportista que murió baleado frente a su pareja

12 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Bailey Reidling se encontró con su pareja, Elijah DeWitt, sangrando tras un supuesto altercado al interior del estacionamiento de un conocido restaurante, el pasado 5 de octubre en Georgia, Estados Unidos.

La razón por la cual el joven estaba herido era porque había sido baleado hace pocos segundos. A partir de allí, Bailey optó por revisar su pulso y afirmó que se asustó porque "no pasaba nada".

Pese a los esfuerzos, Elijah falleció frente a su novia, pero antes alcanzó a decirle unas últimas palabras, mientras ella gritaba de dolor al percatarse de la tragedia, informa New York Post.

Las últimas palabras de la víctima

Bailey explicó que, al verlo en un grave estado de salud, decidió correr y asistirlo por su cuenta: "Está en el suelo y me acerco a él y me susurra: la última palabra que me dijo fue 'ayuda'", indicó.

"Estás gritando en el momento porque estás en estado de shock. Entonces, es como un grito que no intentas hacer, simplemente sale", detalló acerca de la reacción que tuvo después de la muerte de su pareja, con quien había tenido una cita minutos antes del episodio.

New York Post

Cabe mencionar que el joven era un destacado deportista que se dedicaba a jugar fútbol americano en la escuela secundaria y que, incluso, era apodado como "Easy E" por parte de Cam Newton, un reconocido jugador de la NFL.

La detención de dos sospechosos

En medio de las diligencias, la policía estadounidense arrestó a dos sospechosos por su crimen: Kemare Bryan, de 18 años, y Chandler Richardson, de 19, que enfrentarán cargos por el delito de homicidio grave.

Respecto a la detención y la posible autoría de los sujetos en el crimen, la pareja del deportista fallecido aclaró que no existe rencor hacia ellos, aunque sí enfado por la situación: "Elijah los perdonaría... lo haré", manifestó.

"No sabes cómo se criaron esos niños. Ya sabes, por lo que estaban pasando... No está bien. Nunca estará bien. Pero sabes, este no es el único crimen. Está en todas partes, y es horrible", añadió.