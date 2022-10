"Hija, me estoy ahogando": La dramática última llamada de mujer desaparecida tras alud en Venezuela

10 oct. 2022 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

Brigadas de rescate mantienen este lunes la búsqueda de los 52 desaparecidos bajo el lodazal de un deslave que arrasó un pueblo de Venezuela y dejó al menos 25 muertos.

Panorama tras la tragedia

El panorama es desolador en Las Tejerías, estado Aragua, a 52 km de Caracas y golpeado el sábado recién pasado por este deslizamiento que se produce en medio de las fuertes lluvias que afectan el país.

Los testimonios de los sobrevivientes son dolorosos, como el de Nataly Matos, quien en conversación con Noticias Carcacol recordó la última vez que habló con su mamá, una de las personas atrapadas bajo el lodazal.

"La última vez que me llamó, me dijo ‘hija, me estoy ahogando, se nos metió el agua, sáquenme, ayúdenme’, y no supe más de ella", le relató al medio citado.

Testigos de los hechos, además, entregaron sus impresiones, "se vino demasiado rápido, no dio tiempo a nada", afirmó Carlos Camejo, de 60 años. "El pueblo se perdió, se perdió Las Tejerías", expresó Carmen Meléndez, de 55 años, que esperaba noticias de Margot Silva, una familiar que reportaron como desaparecida.

Los vecinos apoyan desesperados las labores de rescate, junto con las autoridades, usando picos, palas o lo que encuentren. Los trabajos no pararon durante la noche, con luces, perros y drones.

Varios metros de lodo arrasaron casas y negocios en esta localidad bordeada por montañas donde residen unas 54.000 personas.

Montones de árboles gigantescos fueron arrastrados hasta las calles en el peor deslave registrado este año en Venezuela, que ha vivido picos de lluvias históricos.

La crecida del río, de hasta seis metros en las estructuras más cercanas al cauce, también arrastró automóviles, porciones de viviendas y las antenas telefónicas. Tampoco hay electricidad.

"Estamos trabajando allí para garantizar que podamos encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas, esa es nuestra tarea principal ahorita y debemos enfocarnos allí", expresó el ministro de Interior, Remigio Ceballos, dirigiéndose en la noche a los funcionarios en la zona.

"Apenas esto comienza", finaliza el mensaje, publicado en redes sociales. El último balance oficial, ofrecido por Ceballos, fue de 25 muertos y 52 desaparecidos.

Otras 13 personas murieron en diferentes regiones del país también como consecuencia de esta atípica temporada de lluvias.

