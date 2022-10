"Podían ver el parecido": Mujer asegura que vio la cara de Elvis Presley en un envase de kétchup mientras comía

06 oct. 2022 - 18:00 hrs.

Un insólito hallazgo fue el que hizo una mujer británica llamada Lisa Ringsell, luego de ir a un local de comida rápida junto a su esposo e hijos.

Mientras disfrutaba de sus últimos nuggets, Lisa decidió endulzar su comida con kétchup. Pero quedó completamente asombrada cuando descubrió que en el fondo de recipiente estaba, según ella, el rostro de Elvis Presley.

El resto de salsa que quedaba formaba perfectamente, para algunos, la imagen del rey del rock and roll, con su característico tupé, ojos, boca y patillas.

"Podían ver el parecido"

"Estaba debatiendo si había suficiente salsa para mojar mis nuggets de pollo nuevamente y fue cuando lo vi, una carita mirándome fijamente que parecía ser Elvis", declaró la mujer a Metro UK.

Orgullosa de su descubrimiento, Lisa se lo mostró a su pareja y le comentó del parecido con el fallecido cantante estadounidense. "Tomé la foto de inmediato y se la mostré a algunos amigos. Se reían de eso, también podían ver el parecido", aseguró.

El envase de Lisa con el rostro de Elvis.

Lisa confesó que Dean, su pareja, no estaba tan sorprendido con su hazaña y le dijo que se emociona con "tonterías".

Sin embargo, a ella le pareció bastante divertido: "Normalmente, no me doy cuenta de estas cosas. Es algo que no olvidaré por mucho tiempo. Mi madre es fan de Elvis, así que le encantó".

Lisa reveló que no se quedó con el envase de kétchup, ya que las sobras se podían descomponer. "Si no fuera comida, seguro que la habría guardado", lamentó. De todas formas, asegura que a raíz de esta experiencia se ha hecho "más propensa a buscar rostros en el futuro".