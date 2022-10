Se enamoró de un preso que conoció por Facebook y fue agredida cuando fue a visitarlo: "Me podría haber matado"

06 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Una mujer estuvo a punto de ser asesinada luego de que comenzara una relación con un preso que conoció a través de Facebook, el cual fue condenado por violencia de género y por "haber intentado matar a su hermano".

La protagonista de esta historia, que ocurrió en Argentina, contó la pesadilla que actualmente está viviendo a Crónica, medio al que detalló que se enteró de que el hombre estaba preso a la semana de que comenzaron a enviarse mensajes.

Analía, que decidió emplear un nombre ficticio para mantener su identidad bajo resguardo, reveló que en los últimos días también lo denunció por golpes, y que ahora "teme por su vida", puesto que él está próximo a obtener salidas transitorias por buena conducta.

Ataque en la cárcel

Resulta que quien fuera su pareja hacía un año y diez meses, la habría atacado cuando lo fue a visitar al penal durante el último fin de semana.

Por más de un año la mujer iba cada mes a verlo. Durante el encuentro más reciente, ambos estaban juntos tomando mate, cuando ella le pidió "que por favor le mande un mensaje a la hija de ella para avisarle que había llegado bien".

En eso, le pidió que le mostrara fotos de su hijo. Al abrir su cuenta de Facebook, "veo que tiene una foto con otra mujer en otro perfil". Analía aseguró que el hombre tendría una relación paralela hace cinco meses.

El interno acusado nuevamente por violencia de género.

Su reacción fue tomar el celular y correr al baño. "Él me siguió al baño, y me dice: 'Dame el teléfono', yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás, y me aprieta muy fuerte el cuello".

En este sentido, sostuvo que "tranquilamente me podría haber matado". Tras decirle que se iba a ir, la afectada afirmó que el sujeto le dijo "no te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera". Posteriormente, comenzó a recibir amenazas para que retirara la denuncia que realizó en su contra.

Analía reconoce que está muy decepcionada. "Yo decidí creerle, confié en él, y me hizo esto", sollozó, y añadió que le dio una oportunidad porque "no quería discriminarlo".