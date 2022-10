Le regaló un viaje a su marido al Mundial de Qatar 2022 para estar más tiempo con su amante

06 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Luego de años de matrimonio, una relación se puede desgastar. Ese fue el motivo de Sarah, una mujer inglesa de 42 años, que le regaló un viaje al Mundial de Qatar 2022 a su marido para estar más tiempo con su amante.

La historia de la mujer, que fue recogida por el diario inglés Metro y que rápidamente se hizo viral, expone los motivos tras su decisión.

"Me siento libre"

Sarah cuenta que junto a su marido llevan 17 años de matrimonio y tienen dos hijos. La mujer admite que el desgaste entre ambos la llevó a fijarse en otra persona.

Teniendo apenas cuatro meses saliendo con otro hombre, ideó una forma de poder estar más tiempo con él y alejarse un poco de su marido.

En primer lugar, pensó en irse un fin de semana con su amante, pero le iba a ser difícil justificar los días de ausencia. Considerando el Mundial 2022, tuvo una mejor idea.

Fue así como decidió regalarle un pasaje y entradas al mundial de Qatar 2022 a su marido, y así tener tiempo disponible para dedicárselo a su "novio".

Sobre su relación clandestina, dice que "saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos".

El marido "aprobó" la infidelidad

"He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos de un matrimonio", afirma la mujer a Metro.

Y al ser descubierta por su esposo, pensó que iba a ser motivo de separación, pero el hombre aceptó la infidelidad y ahora están inmersos en una relación abierta.

"Mi esposo me dijo que estoy mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja". detalla la mujer.

Finalmente, Sarah manifiesta que ambos amores son "distintos" y que los sentimientos hacia su esposo siguen como siempre.