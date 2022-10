"Pensé que todavía existía gente buena": Hombre cuadrapléjico sufrió el robo de los ahorros de su vida

03 oct. 2022 - 15:50 hrs.

Un lamentable incidente afectó a un hombre que tras un accidente cerebrovascular (ACV) quedó cuadrapléjico. Resulta que un grupo de delincuentes irrumpió en su casa y le robaron los ahorros de toda una vida.

Los delincuentes ingresaron a la vivienda ubicada en el barrio Parque Latino, en Córdova, Argentina, mientras la víctima dormía. En la residencia también se encontraba Graciela, la propietaria, quien sospecha del personal de enfermería que está al cuidado de Gustavo.

"Pensé que todavía existía gente buena"

"Estamos muy asustados, con una sensación muy fea porque no sabemos si van a volver a pasar. Tenemos enfermeros desde que Gustavo sufrió un ACV y es probable que alguno haya hecho la copia de la llave", expresó la mujer a DoceTV.

Y añadió que esto habría ocurrido sin que ella lo notara, "yo pensando en que todavía existe gente buena, pero creo que no".

Asimismo, detalló que robo fue pasada las cuatro de la madrugada, y que los ladrones "conocían todos los movimientos porque fueron directamente conmigo. Creí que me mataban, que me asfixiaban. Me taparon la boca y la nariz".

En este sentido, lamentó que el motín que se llevaron, el cual correspondía a la suma de 6 millones de pesos, "los ahorros de toda una vida".

"Me gustaría que se aclare el hecho para que no le pase a otra persona", sentenció Graciela. Sin embargo, hasta el momento todavía no hay detenidos.