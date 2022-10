"Parecía un pato": Joven quiso aumentar el tamaño de sus labios pero tuvo una reacción alérgica la dejó irreconocible

03 oct. 2022 - 14:05 hrs.

Una joven británica compartió la traumática experiencia que tuvo luego de realizarse un procedimiento cosmético para definir y aumentar el tamaño de sus labios.

Tras operarse los labios tiempo atrás, Sophie Heaslip, visitó nuevamente a su médico debido a que le aparecieron unos bultos.

Esta vez, la joven buscaba disolver el relleno que ya tenía para así eliminar los grumos que le estaban causando molestias. Esto le permitiría que en un futuro pudiera seguir acentuando el volumen de su boca.

Shopie Heaslip antes de la intervención que le causó una grave reacción alérgica.

Sin embargo, inmediatamente después de la intervención, su boca se hinchó y cambió de color. Resulta que el material quirúrgico que utilizaron le causó una fuerte reacción alérgica que terminó dándole un aspecto irreconocible.

"Parecía un pato"

"Tenía bultos en mis labios por el relleno anterior, pero mi médico no hizo una prueba de parche ni nada para anticipar algo raro. Entonces, cuando le mostré mi boca, dijo que podría tener una reacción alérgica", contó de entrada.

Sophie pensó que no era alérgica a ningún médicamente y que estaría bien, además, el profesional le dio unos antihistamínicos de manera preventiva y se quedó tranquila.

La afectada detalló a Daily Mail que al llegar a su casa le apareció una ampolla negra junto a otros pequeños bultos. Entró en pánico e inmediatamente intentó contactar a su doctor, pero este no le respondió hasta el otro día.

"Me quedé preocupada 'oh Dios, ¿se me va a caer el labio?'. Cuando me respondió, me dijo que 'las ampollas son normales, puede pasar, aunque nunca lo he visto'. Supuse que no puede ser tan normal si nunca lo has visto", señaló.

Como resultado de la reacción alérgica, Sophie no puede comer bien, le quedaron dolorosas ampollas y una hinchazón importante en toda su boca. "Parece que mis labios se han vuelto más grandes y todo el relleno se ha movido hacia mi nariz, así que parecía un pato", detalló.

La joven aseguró que compartió su historia para advertir a los internautas sobre los riesgos de este tipo de tratamientos estéticos. "Quiero que la gente se lo piense dos veces antes de operarse los labios", sostuvo.