Rusia "consultará" a la población para establecer fronteras de regiones anexionadas en Ucrania

03 oct. 2022 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Rusia "consultará" a la población para establecer las fronteras de las regiones anexionadas de Jersón y Zaporiyia, en el sur de Ucrania, dijo el lunes a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Seguiremos consultando a la población de estas regiones", dijo Peskov cuando se le preguntó si Rusia estaba anexionando la totalidad o solo partes del territorio que ocupa en esas zonas.

Cuatro regiones anexadas

El presidente ruso Vladimir Putin formalizó la anexión de Jerson y Zaporiyia, así como de otras dos regiones ucranianas, Donetsk y Lugansk, en una ceremonia el viernes en el Kremlin.

Las regiones de Donetsk y Lugansk se anexionaron en su totalidad después de que Moscú reconociera la soberanía de los regímenes separatistas prorrusos a finales de febrero, justo antes del asalto ruso a Ucrania.

Pero el Kremlin dijo la semana pasada que las fronteras de las regiones de Jersón y Zaporiyia debían ser "aclaradas".

Según el grupo de reflexión estadounidense ISW (Institute for the Study of War), Moscú controla el 72% de la superficie de la región de Zaporiyia.

Además, cerca del 88% de Jersón y su capital homónima están bajo ocupación rusa, según la misma fuente.

Rusia organizó apresuradamente los llamados referendos en las cuatro regiones ucranianas, denunciados por Kiev y sus aliados occidentales.

