Burkina Faso vive segundo golpe militar en ocho meses: UE llama al orden constitucional

La Unión Europea (UE) denunció el nuevo golpe de Estado en Burkina Faso y llamó al respeto de los compromisos asumido para un retorno del orden constitucional, afirmó este sábado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borell.

El golpe de fuerza "pone en peligro los esfuerzos emprendidos desde hace varios meses, especialmente por la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), para supervisar la transición", lamentó Borrell en un comunicado.

El teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, que llegó al poder en enero con un golpe de Estado, fue destituido por militares el viernes y sustituido a la cabeza de la junta por Ibrahim Traoré, un capitán de 34 años.

Los golpistas también anunciaron el cierre de las fronteras terrestres y aéreas a partir de medianoche, así como la suspensión de la Constitución y la disolución del gobierno.

Tras una jornada caracterizada por tiroteos en el barrio de la presidencia en Uagadugú, unos quince soldados, algunos con el rostro cubierto, hablaron por la radiotelevisión nacional.

"El teniente coronel Damiba fue destituido de sus funciones de presidente del Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración" (MPSR, órgano dirigente de la junta), declararon los militares en un comunicado leído por un capitán.

"Hemos decidido asumir nuestras responsabilidades, animadas por un único ideal, la restauración de la seguridad y la integridad de nuestro territorio", añadieron.

There you have it again. Coup confirmed in #BurkinaFaso, Captain Ibrahim Traoré is new military leader #iwil pic.twitter.com/8AXJZ5rdze