"¡Fue terrible!": Recibió un desayuno que no fue de su agrado y llamó durante 10 días para exigir su dinero de vuelta

27 sept. 2022 - 05:00 hrs.

En Inglaterra, un cliente llamó cerca de 72 veces, en una fracción de al menos 10 días, para exigir su dinero de vuelta tras haber recibido un desayuno que, según sus palabras, "fue terrible".

"Fue horrible"

El usuario, identificado como "Lee C" en la página de TripAdvisor, pidió el menú de un desayuno de la tienda Brindley Farm, una casa de campo situada en Etruria Valley, Inglaterra.

Funcionando al igual que una aplicación de delivery, el pedido debía llegar a través de repartidores externos hasta su domicilio. Sin embargo, lo que recibió, no fue nada de lo que esperaba, consigna Crónica.

Por ello, decidió reclamar en la página, dejando una negativa reseña al local donde solicitó el desayuno: "Pedí comida aquí y fue terrible, el servicio al cliente es vergonzoso"

"Solicité una entrega desde aquí, un desayuno y fue horrible. La comida estaba fría, mi tostada era pan integral y pedí blanco, fueron los pedazos de mazorca asquerosos que se rompieron cuando los corté. ¡El huevo no tenía yema! Solo clara de huevo. Pedí 2 bebidas y obtuve 1", detalló "Lee C".

Llamó durante 10 días

Indignado por la situación, es que comenzó a llamar al restaurante para exigir una compensación o en el caso, su dinero de vuelta por el desayuno que recibió.

Sin embargo, pese a que llamó una y otra vez al servicio de delivery, nada sucedió. Así fue como pasó durante 10 días llamando, acumulando cerca de 72 llamados.

Tras ese tiempo, finalmente pudo hablar con una encargada del local, quien tampoco le entregó una solución:" ¡El servicio de atención al cliente aquí es una vergüenza! Me estoy volviendo loco y la mujer me cortó el teléfono".

Finalmente, pudo hablar con el dueño del local, quien le pidió disculpas y le mencionó que el restaurante no puede hacerse cargo del reembolso, puesto que le correspondería al servicio de delivery.

"En lo que respecta a su pedido, Brindley Farm no puede reembolsar los pedidos, esto debe hacerlo el delivery. Lamentamos que su pedido no se cumpliera como debería haber sido y que no estuviera satisfecho con su desayuno, ya que este no es nuestro estándar habitual. Póngase en contacto con Just Eat, que podrá reembolsarle la totalidad", lo que tampoco solucionó el problema del cliente.