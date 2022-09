De monja a trabajar en el cine para adultos: Joven colombiana cuenta su historia y su apego a Dios

17 sept. 2022 - 16:50 hrs.

Yudy Pineda es una mujer colombiana de 31 años que dejó el hábito de monja cuando tenía 18, tras enamorarse de un hombre.

La joven, después, comenzó su camino en la industria del entretenimiento para adultos.

En distintos medios, la mujer contó su historia de vida.

Su historia

En 2020, en una entrevista con Amaranta Hank, periodista y actriz de cine para adultos, publicada en el canal de YouTube Yakuza Perú, Pineda explicó por primera vez cómo es que había dado este vuelco en su vida.

"Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas. Quería ser como ellas, porque se veían tan puras. Dije 'quiero estar con ellas, quiero vivir con ellas, quiero tener esa vida'", sostuvo.

Según lo que recoge Infobae, la mujer dejó el hábito porque se enamoró de su profesor de catequesis. Luego trabajó como promotora en empresas, pero no pasó mucho tiempo para que probara suerte como modelo webcam.

"Conocí una amiga y me dijo 'Yudy, mira que me ofrecieron un trabajo como modelo webcam', yo le dije 'Ay, qué chévere', ella me respondió 'Sí, se gana súper bien, yo te contacto con la persona encargada', y yo 'Ah, bueno, listo'", relató en entrevista con Telemundo.

"Dios siempre está conmigo"

En 2019, la antioqueña ya ganaba como modelo webcam 2.500 dólares mensuales. Sin embargo, aun así, Yudy Pineda quiso ir más allá en el entretenimiento para adultos. Y aunque Yudy Pineda ya no es monja, sigue siendo una fiel creyente.

"A las personas que me critican mucho les digo, no importa a qué me dedico, pero Dios siempre va conmigo, así sea una actriz, una modelo. Dios siempre está conmigo", expresó en la entrevista con su amiga Amaranta Hank.