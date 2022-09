Novia del atacante de la vicepresidenta argentina admite autoría: "Mandé a matar a Cristina"

16 sept. 2022 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves 1 de septiembre, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, llegaba a su casa en el barrio bonaerense de Recoleta cuando Fernando Sabag, un ciudadano brasileño, le apuntó con un arma para intentar asesinarla.

A dos semanas del intento de magnicidio ya son tres las personas detenidas por este hecho. Entre ellos se encuentran el atacante, su novia Brenda Uliarte y una amiga de esta, Agustina Díaz.

Precisamente, conversaciones de WhatsApp entre estas dos mujeres darían cuenta de un ataque planificado por Uliarte y que el fallido asesinato no habría sido la primera ocasión en que intentaron matar a la viuda de Néstor Kirchner.

"Mandé a matar a Cristina"

Según reporta la agencia Télam, fue el día 27 de agosto cuando Uliarte le confiesa a Díaz sus planes. "Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro", dice el mensaje que el miércoles se le exhibió a la ahora tercera detenida del caso.

Ese mismo día, pero horas antes, la novia de Sabag había adelantado sus planes. "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina... Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo", escribió Uliarte.

Las conversaciones de este tipo entre las dos mujeres llevaban varios meses, y tras el fallido intento de asesinato, Díaz le recomendó a Uliarte que borrara de su teléfono la información que pudiera relacionarla al ataque.

"Che, pero qué onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?", preguntó Díaz el 2 de septiembre.

"En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan", respondía Uliarte a la mujer que la tiene guardada en su celular como "Amor de mi vida".

Tras esto, Díaz manda nuevamente unos mensajes a su amiga: "Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo".

