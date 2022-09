Madre asesina a sus tres hijos luego de recibir una orden de desalojo: Confesó el crimen

Erin Merdy, una madre de 30 años, fue detenida en Estados Unidos, luego de que confesara a las autoridades que asesinó a sus tres hijos en una playa de Coney Island tras recibir una amenaza de desalojo.

Los pequeños quedaron identificados por la policía como Oliver, de 3 meses; una niña de nombre Liliana de 4 años y el mayor de todos, Zachary de 7 años.

Según la versión reseñada por el New York Post, la mujer atravesaba problemas económicos, por lo que desde el pasado mes de enero no pagaba el alquiler del departamento donde residía con sus hijos.

Merdy debía aproximadamente 10.000 dólares en renta atrasada, por lo que recibió una amenaza de desalojo que la terminó de desestabilizar.

Ante la noticia, comenzó a beber desesperadamente. Sus familiares, conscientes de que tenía problemas emocionales, intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta.

Los parientes, preocupados, llamaron a la policía para que se acercaran al lugar a verificar qué pasaba. Tras labores de patrullaje y monitoreo por la zona lograron dar con la mujer, quien deambulaba por la playa.

Erin Merdy’s tragic children — 3-month-old Oliver, 4-year-old Liliana and 7-year-old Zachary — were discovered unresponsive around 4:40 a.m. along the shoreline at West 35th Street, just three blocks from their mother’s apartment, authorities and law-enforcement sources said. pic.twitter.com/t3ajHEIyCf

Al interrogarla la madre confesó que asesinó a sus tres hijos. Los había ahogado en la playa pocas horas antes de que llegara la policía. Los cuerpos de los pequeños fueron encontrados cerca de la orilla y declarados muertos en el hospital.

Holy shit… This is heartbreaking. A mother with a history of mental health issues is suspected of drowning her three young kids on Coney Island beach early Monday having confessed to family members that she murdered them. Erin Merdy’s children were found unresponsive around… pic.twitter.com/IB7NzRZ99A