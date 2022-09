Suspenden a un profesor y lo encarcelan por desacato: Por no decirle "elle" a un estudiante transgénero

10 sept. 2022 - 11:00 hrs.

Enoch Burke, un profesor cristiano, se negó a utilizar lenguaje inclusivo con uno de sus estudiantes transgénero por considerar que esto iría en contra de sus creencias religiosas. Por este motivo, la directiva de la escuela lo suspendió de su cargo y sueldo.

El docente ignoró la medida administrativa. Luego, un tribunal de Dublín emitió una orden judicial que le impide asistir o dar clases en Wilson’s Hospital School, un internado mixto de Irlanda, en Multyfarnham, Westmeath. El maestro desacató la orden y fue apresado en la cárcel de Mountjoy, difundió RTE.

La controversia inició en mayo, cuando Enoch Burke se negó a llamar de forma diferente a un alumno en proceso de transición de género, tal y como se lo había ordenado el director de la escuela.

Enoch Burke requests small rock hammer and poster of Rita Hayworth on first night in Mountjoy. pic.twitter.com/H7AHabBmY2 — Dr Harold News (@DrHaroldNews) September 5, 2022

El estudiante en cuestión solicitó que se dirigieran a él con el pronombre "they", que en inglés es neutro y que en español equivale a “elle”, sin distinguir si se trata de "ella" o de "él".

El maestro de secundaria argumentó que aceptar esta solicitud de lenguaje inclusivo iría en contra de sus creencias religiosas, de las sagradas escrituras, de la ética de la escuela, de la Iglesia de Irlanda y de la enseñanza de las iglesias principales, reseñó Forbes.

Burke manifestó estar en desacuerdo con el transgenerismo, por lo que no considera apropiado “llamar chica a un chico”.

Profesor ignora orden judicial porque “viola su conciencia”

Debido a que el profesor ignoró la medida disciplinaria de la escuela y continuó asistiendo a sus clases, la directiva se vio obligada a recurrir a una orden judicial que Burke violó repetidas veces. El hombre estaba sentado en un salón de clases vacío cuando fue arrestado en la mañana del 5 de septiembre.

Why did they feel the need to use so many #Gardai and Prison Officers when dealing with #EnochBurke ? Intimidation I presume. pic.twitter.com/2BCNogiUy4 — Larry L'Oiseau Blanc 🧩 #IrelandIsFull (@LaurenceTheBird) September 5, 2022

Calificó de injusta su aprehensión y consideró que era “imposible” acatar la orden judicial a la que consideraba una “violación a su conciencia”. Dijo que a pesar de que enseñaba a sus alumnos a respetar la ley y el sistema judicial, no podía aceptar una “injusticia tan atroz” que exige algo “tan absurdo” e “indecente”.

Burke manifestó ante la corte que la suspensión de un maestro solo debía ocurrir tras una acusación de mala conducta grave y que ese no era su caso. Agregó: “Estoy aquí hoy porque no llamaría niña a un niño”, publicó Independet.

El magistrado del Tribunal Superior, Michael Quinn, informó que Enoch Burke permanecerá en prisión hasta que se emita una nueva orden.

Irlanda aprobó en 2015 la libre autodeterminación de género o el derecho a cambiar el nombre y el sexo en el documento de identidad sin necesidad de presentar avales médicos ni realizarse tratamientos hormonales.