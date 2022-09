"Es un día horrible": Encuentran a 3 niños y 2 adultos asesinados a balazos al interior de un domicilio

"Es un día horrible, y sé que las oraciones de todos son apreciadas", señaló el alguacil Scott Adams, quien se refirió al hallazgo sin vida de tres niños y dos adultos al interior de una casa en Maryland, Estados Unidos.

El alguacil del condado de Cecil explicó que un hombre, una mujer y tres niños de quinto, séptimo y octavo grado, respectivamente, fueron encontrados muertos dentro del inmueble durante la mañana de este viernes en el sector de Elk Mills.

La llegada de la policía se generó después del llamado de un hombre al número de emergencias reportando un tiroteo, informa CBS News.

Las autoridades recalcaron que la llamada fue más bien breve y que, cuando los uniformados hicieron ingreso al inmueble, hallaron al adulto fallecido. Además, cerca de él había una pistola semiautomática.

A raíz de lo anterior, se hizo una incautación en el domicilio y más tarde se dio inicio a la investigación. En este contexto, aún no se ha confirmado el motivo del violento episodio.

Hasta el lugar también llegaron los Servicios para Animales del Condado de Cecil, con el objetivo de prestar ayuda a un perro y dos gatos que, al parecer, eran de la familia.

Animal control is bringing out a dog from the crime scene in Cecil County where 5 bodies were found @wjz pic.twitter.com/AA6B7mcWhO