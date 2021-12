Suspenden a maestro que ordenó a sus alumnos a "jugar" al Holocausto: estudiante judío fue elegido para hacer de Hitler

La licencia de un maestro de escuela fue suspendida tras ordenar a sus alumnos de tercer grado que recrearan escenas del Holocausto en la librería de la institución ubicada en Washington D.C., Estados Unidos.

El maestro de la escuela primaria Watkins, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, asignó roles específicos a los niños en un controversial método para enseñar sobre el trágico episodio histórico. El instructor fue suspendido, detalló el Daily Mail.

El director de la escuela, MScott Berkowitz, aseguró que la idea original era que los estudiantes tomasen su clase de biblioteca y allí debían preparar un proyecto autodirigido antes de las vacaciones de invierno.

No obstante, las ideas del maestro no estaban compaginadas con las de la escuela y le pidió a los estudiantes que participaran en la recreación, en lugar de aprovechar el tiempo que tenían dispuesto para investigar y preparar los proyectos.

Pide a un alumno que finja morir en una cámara de gas

Según el padre de otro de los estudiantes involucrados, un niño judío fue escogido para interpretar el papel de Adolfo Hitler durante la desacertada recreación. Al final, el maestro le dijo al estudiante que reviviera el suicidio del líder del Tercer Reich, que se disparó en la cabeza.

Otro padre, que habló bajo condición de anonimato, declaró que a su hijo le pidieron que fingiera ir a bordo de los trenes que iban a los campos de concentración. Después tuvo que simular que moría dentro de una cámara de gas. Al estudiante también se le dijo que debía “disparar” a sus compañeros de clase.

Hay acusaciones adicionales que dicen que el instructor hizo varias declaraciones antisemitas durante la recreación. Cuando a los niños se les preguntó por qué estaban haciendo esto, respondieron: “Porque los judíos arruinaron la Navidad”. Toda la clase tuvo que acudir a una reunión con el equipo de respuesta de salud mental de la escuela tras el incidente.

Al final, el maestro le pidió a los estudiantes que mantuvieran la recreación en secreto, pero inmediatamente se lo dijeron a su instructor de aula. Una investigación escolar se está realizando actualmente y el incidente fue reportado al distrito escolar.