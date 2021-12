Encuentran sin vida a un padre y sus dos hijas adolescente: la madre sospecha de su exmarido

Un padre fue hallado sin vida junto a sus dos hijas dentro de su apartamento en Washington, Estados Unidos. La madre, quien ahora busca una respuesta, señala a las creencias religiosas extremas de su exmarido como las posibles causantes de las muertes.

La policía de Renton respondió a una llamada realizada por el dueño de una propiedad de alquiler, quien tras inspeccionar la vivienda descubrió los cadáveres de tres personas. Fueron identificados como Adriana Gil, de 18 años, y Mariel Gil, de 16, junto a su padre Manuel Gil, 33, según reseñó People en Español.

Betsy Alvarado, la madre de las hermanas fallecidas, dijo que quedó conmocionada cuando recibió la noticia. “No podía creerlo. Alguien me llamó y me dijo, y realmente no pude registrar lo que estaban diciendo”, dijo en una entrevista con KOMONews.

Las dos adolescentes estaban viviendo con su padre. Adriana vivía con él desde que tenía 12 años, mientras que Mariel se mudó con él en junio de 2021. Al no poder ver a sus hijas durante casi un año, Alvarado llamó a los Servicios de Protección Infantil sobre la situación. “Les dije que no salían, que no tenían amigos. Algo está pasando en esa casa”, agregó.

La policía intentó entrar en el apartamento el viernes 10 de diciembre de 2021, pero no recibieron respuesta. Finalmente, el propietario de la unidad donde vivían alquilados los encontró sin vida, el sábado 11 de diciembre de 2021.

Madre sospecha de las creencias extremas de su exmarido

De acuerdo al informe de la policía, Mariel y Adriana murieron alrededor del 5 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados en el primer piso de la casa, envueltos en mantas. Manuel Gil falleció alrededor del 10 de diciembre. Su cuerpo fue hallado en un dormitorio de la segunda planta.

Un equipo de la Oficina del Médico Forense del Condado de King se encargó de registrar el apartamento junto a los detectives policiales. Sin embargo “no se determinó la causa y la forma de la muerte”, dijo la policía en un comunicado de prensa citado por People.

Alvarado aseguró que las hermanas seguían la fe hebrea israelita, pero destacó que su exmarido formaba parte de un ala extremista de los israelitas hebreos negros. “Les estaban lavando el cerebro por lo que llamaban religión, pero debe ser una secta”, dijo la madre.

Jessica Alvarado, la tía de las adolescentes, abrió una campaña de GoFundMe para apoyar a la familia.

“Eran muy cercanas entre sí y estaban siempre una con la otra. Eran muy inteligentes y disfrutaban aprendiendo cosas nuevas. Toda nuestra familia está conmocionada, devastada y con el corazón roto. Estas hermosas niñas ahora son ángeles, a quienes echaremos mucho de menos”, escribió la tía de Adriana y Mariel.