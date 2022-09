Botaban espuma por la boca: Novio y cinco invitados mueren horas después de celebrarse la boda y quedarse dormidos

Una boda en Nigeria se convirtió en una lamentable tragedia cuando el novio y cinco de los invitados resultaron muertos por causas que aún no esclarecen las autoridades.

El novio fue identificado como Obinna Dieke, de 33 años, mientras que su novia, de nombre Nebechi, se encuentra grave en un hospital recibiendo atención médica junto a otros invitados, informó el Daily Mail.

La celebración se realizó el 26 de agosto. Al día siguiente ni la pareja ni los invitados salieron de la vivienda donde se realizó el festejo, lo que levantó las sospechas de los vecinos.

Según información que entrega el portal Premium Time, al derribar la puerta principal observaron cómo los invitados estaban en el suelo y de su boca salía espuma.

Inmediatamente los trasladaron a un hospital cercano para que recibiera atención médica; sin embargo, el novio y otros cinco invitados al evento fueron declarados muertos.

Las autoridades informaron que realizarán una autopsia a los cuerpos para determinar cuáles fueron las causas del deceso. Por ahora la versión que se maneja es que se trate de una intoxicación por algún alimento o por monóxido de carbono.

Según información de los vecinos, que auxiliaron a los afectados, en el lugar había un generador de energía. Aparentemente la noche de la celebración estaba lloviendo por lo que pasaron el aparato al interior de la vivienda.

