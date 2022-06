Animal mata a mujer de 70 años y luego vuelve durante el velorio: derriba su cuerpo y lo pisotea nuevamente

Un hecho impensado ocurrió en la India, cuando un elefante pisoteó hasta la muerte a una mujer de 70 años y luego regresó durante su velorio para derribar y pisar también el cadáver.

El insólito incidente ocurrió el pasado 9 de junio. La víctima residía en Raipal, en el estado de Odisha, distrito de Mayurbhanj.

De acuerdo con la versión reseñada por medios locales, la víctima estaba cargando agua en un pozo. De pronto fue sorprendida por el animal y, aunque trató de huir, no lo logró.

La víctima fue identificada como Maya Murmu. Tras el incidente, los familiares la trasladaron a un hospital, pero debido a la gravedad de las heridas murió.

Urgently Blood Require

A+ve

For _ Maya Murmu (Jharkhand)



At_ Sai Hospital, Baripada

Bed No_ 106



Attend mobile no_

9939717035 pic.twitter.com/tSI1wfillO