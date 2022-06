"Yo estaba fuera de sí": Madre denunció el secuestro de su hija de 5 años y después confesó haberla asesinado

14 jun. 2022 - 13:15 hrs.

Un macabro caso quedó al descubierto en Italia, luego que una madre denunciara el secuestro de su hija de 5 años y posteriormente confesara haberla asesinado y ocultado su cuerpo.

El hecho tuvo lugar en un pueblo de la provincia de Catania, en Sicilia, en donde el rostro de la menor, identificada como Elena Del Pozzo, fue rápidamente difundido por las fuerzas del orden y publicada en todos los medios de comunicación con la finalidad de dar con su paradero.

Sin embargo, este martes, la madre de la pequeña, de 24 años, declaró haberle quitado la vida junto con revelarle a las autoridades el lugar en donde había escondido el cadáver.

Incongruencias en el relato

La madre de Elena aseguró que la menor había sido secuestrada mientras ambas estaban al interior de su vehículo, ocasión en la que tres encapuchados armados abrieron la puerta y se llevaron a su hija.

Sin embargo, el fiscal señaló que "durante un largo interrogatorio objetamos muchas incongruencias", por lo que, desde un principio, se descartó que se tratase de criminales organizados o de un secuestro para pedir un rescate.

Finalmente, la investigación se orientó hacia el ámbito familiar y así fue cómo, más tarde, la mujer le señaló a las autoridades la ubicación del cuerpo, en un campo abandonado, a 200 metros de su casa. Luego, al tomarle la declaración nuevamente, terminó por confesar el crimen.

"Yo estaba fuera de sí", le habría dicho la madre a la policía italiana, según el medio italiano La República, pero sin entregar ningún dato sobre la dinámica del homicidio ni tampoco el móvil.

"Elena era una niña maravillosa"

"Nos creíamos la historia de los encapuchados, no teníamos por qué no creer. Elena era una niña maravillosa", comentó Rosaria Testa, la abuela paterna de la pequeña.

"Cuando se peleaban, ella (Elena) no quería salir de casa. Un día su mamá le estaba dando una paliza y tuvimos que quitársela de las manos. Esa mañana la acompañé a la escuela y le dije 'nadie te ama más que yo'. Me miró y me hizo entender que entendía lo que le había dicho. La madre tenía una actitud autoritaria y aristocrática. Ella decidía cuándo traer al bebé", añadió.

Por su parte, el abuelo de la pequeña, también mostró su tristeza: "No pensábamos que tal cosa fuera posible. Un secuestro era impensable. No te imaginas lo que pasó. Todo parece tan extraño, absurdo".

"La madre de Elena era una niña muy cerrada, pero no puedo entender lo que pasó. Pero ahora quien lo hizo tiene que pagar", finalizó.