Profesora que perdió su casa tras una explosión realiza clases entre los escombros

11 jun. 2022 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

Hace más de un año y medio que la casa de Marcela, una profesora de Buenos Aires, quedó destruida debido a una explosión que arrasó con la mayor parte de la estructura.

Actualmente, vive junto a su hija y subsiste haciendo clases particulares en la única habitación que se salvó del desastre.

La historia de Marcela

Según informa TN, debido a la explosión en la casa de Marcela, que ocurrió el 25 de enero de 2021, de la cual aún se desconoce su origen, de golpe perdió casi todo lo que había logrado con tantos años de esfuerzo.

A pesar de que la vocación de Marcela siempre fue la de enseñar, para poder sustentarse atendía un almacén ubicado en la misma propiedad, el que también quedó reducido a escombros.

Es debido a todo lo anterior que hoy vive en un pequeño espacio de lo que solía ser su casa, el cual fue el único que se salvó del siniestro. Además, es en este lugar donde recibe a los niños a quienes les hace clases particulares y que representan su sustento diario.

Marcela se encontraba con su hija al momento de la explosión. La menor resultó ilesa, ya que se encontraba en el comedor, pero su madre sacó la peor parte, al caer al suelo y ser alcanzada por el fuego.

Las quemaduras le provocaron estar internada alrededor de un mes en terapia intensiva y logró sobrevivir.

"Cuando me dijeron que estaba bien, me puse muy contenta. Yo pensé que me iba a morir. ¿Y qué iba a ser de ella?", le dijo al medio citado, al recordar la dura experiencia que debió vivir junto a su hija.