Video muestra el rescate de una bebé que gateaba por una transitada calle sin que su madre se diera cuenta

09 jun. 2022 - 13:15 hrs.

Un alarmante episodio se vivió recientemente en las calles de la localidad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La situación involucró a una bebé que fue sorprendida gateando en plena vía pública, ante el peligro de los vehículos que pasaban por allí.

Lo más impactante es que la madre de la pequeña jamás se dio cuenta de que se había escapado, lo que pudo haber pasado a mayores, si no es por la reacción de un comerciante que en ese instante estaba estacionando su camioneta, consigna Infobae.

Un video logró captar el momento exacto en que la menor comienza gatear con la intención de cruzar la calle. Sin embargo, la acción fue interrumpida a tiempo por el hombre, que se bajó del vehículo y corrió para evitar una tragedia.

En ese momento, el individuo le hizo señas a un auto que justo iba a pasar por ahí y después tomó en brazos a la bebé, para finalmente ponerla a salvo.

¿Qué dijo el hombre?

El hombre fue identificado como Bonifacio, quien explicó que "terminé de estacionarme y, cuando bajé, vi al bebé como podría haber visto cualquier otra cosa, pero me llamó la atención, y no podía salir del estupor de ver esa situación".

"Tardé como 10 minutos después de que pasó para entenderlo, porque era como estar en una película", sostuvo.

No obstante, recalcó que "me tocó a mí estar en ese momento. La mamá de la nena tiene un local, la puerta estaba entreabierta y se le escapó. No se dio cuenta. Lo loco de todo esto que no la vio nadie en la vereda tampoco y llegó a la calle. La madre ni se imaginó lo que había pasado, para ella la nena estaba en el local".

"A mí me tocó la parte de linda de rescatarla, me pasó que también después, pensando, si yo hubiera pasado 30 segundos antes la atropello. Como te cambia la vida para un lado, te cambia para el otro", agregó.

Revisa aquí el video