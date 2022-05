Donante de esperma no informó de condición genética incurable y fecundó 15 hijos: Hacía ofrecimientos por redes sociales

31 may. 2022 - 17:45 hrs.

Un impactante caso protagonizó James MacDougall, de 37 años, donante de esperma que no informó acerca de una condición genética incurable, conocida como el síndrome de X frágil, y que afirmó haber fecundado 15 hijos.

Lo que más llamó la atención de las autoridades, fue que los ofrecimientos por parte del hombre se hicieron a través de redes sociales, sobre todo, a parejas del mismo sexo que tenían ganas de convertirse en padres. De esta forma, al no ir a una clínica, los interesados no tenían cómo conocer la verdad, informa Caracol.

El caso pasó a mayores e, incluso, llegó a un tribunal, que indicó que el involucrado, que había firmado un acuerdo para no tener contacto con los niños, reclamara pasar tiempo con tres de ellos.

En este sentido, el juez de los tribunales de familia de Inglaterra y Gales dejó en claro que, el no asumir la responsabilidad de su condición y el no preocuparse por el impacto que esto generaría en las madres y niños, fue "un factor para concluir que no debe tener la responsabilidad parental" de los menores.

¿Qué es el síndrome de X frágil?

El síndrome de X frágil (FXS) es una condición genética hereditaria que provoca discapacidad intelectual y, en algunos casos, problemas en la conducta de la persona.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), algunos de los signos que podría presentar un niño con este síndrome son:

Retrasos en el desarrollo (no se sienta, no camina ni habla al mismo tiempo que otros niños de su misma edad);

Discapacidades del aprendizaje (problemas para aprender habilidades nuevas)

Problemas sociales y conductuales (como no hacer contacto visual, ansiedad, problemas para prestar atención, agitación de las manos, actuar y hablar sin pensar, y ser muy activo).

Al mismo tiempo, la entidad informó que la detección del FXS se puede concretar a través del análisis de ADN de la persona en una muestra de sangre.