"Perdió al amor de su vida": Esposo de profesora asesinada en tiroteo en escuela de Texas muere de un infarto

Dramáticas han sido las últimas horas para las familias de las víctimas que dejó el tiroteo que afectó a la escuela primaria Robb, ubicada en Texas, Estados Unidos. A los estudiantes asesinados se suman dos profesoras, una de ellas, llamada Irma García.

La docente estaba casada con Joe García, con quien tiene cuatro hijos, y que también murió recientemente, pero de un ataque al corazón, según informó John Martínez, sobrino de la mujer.

Fue a través de la plataforma de Twitter que el usuario dio a conocer la noticia. Al mismo tiempo, llamó a que los seguidores recen por su familia, que pasa por difíciles momentos.

"Extremadamente desgarrador... Vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos. Por favor oren por nuestra familia. Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es fácil", manifestó John.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV