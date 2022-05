"Me mató por dentro": Exnovio la ata de manos y le tatúa su nombre para marcarla como de su "propiedad"

26 may. 2022 - 05:00 hrs.

Tayane Caldas, de 18 años, denunció a su exnovio por maltratos dentro de su relación sentimental. La adolescente aseguró que en un episodio de violencia, el hombre le tatuó su nombre en la cara para marcarla como de su "propiedad".

El hecho que ocurrió en Taubaté, en el sureste de Brasil, ha conmocionado a la comunidad. La amarga experiencia comenzó cuando ella estaba de camino a la escuela, cuando el hombre, identificado como Alves Coelho, la abordó y la obligó a subirse a su vehículo.

El hombre de 20 años, para aquel entonces, ya estaba con una orden de restricción, la cual no respetó.

"Me ató y me tatuó la cara"

En conversación con Globo, la mujer detalló los terribles acontecimientos que pasó junto a su exnovio, quien la secuestró en contra de su voluntad.

"Me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destrozaría mi vida y me dijo que lo haría de todos modos", detalla.

Asimismo, la agresividad del hombre no pararía: "Mientras gritaba, me golpeó. No vi el tatuaje terminado hasta más tarde. Cuando miré, ya no era yo, no soy yo con esta cosa aquí".

“Me mató por dentro, acabó conmigo marcándome y diciendo que soy de su propiedad”, advierte. Al día siguiente, volvió a la casa de su madre, quien sorprendida la recibió llena de moretones y el tatuaje.

Fue arrestado por la policía

Posteriormente, junto a su madre, fueron a la estación de policía más cercana para denunciar al hombre y funcionarios policiales dieron rápidamente con el exnovio de Tayane.

La propia madre de la joven, Deborah Velloso, dio a conocer que su hija no salía de la casa por miedo a que este sujeto, por los reiterados episodios de violencia, se le acercara.

Solía tatuarla a la fuerza

Según señalan los informes de la policía, Alves Coelho, solía tatuar a la fuerza a la mujer en sus brazos. Previamente, el hombre escribió su nombre en el torso de la joven.

Ambos se conocen desde hace seis años, saliendo en una relación sentimental hace dos años. Luego, se mudaron juntos, pero luego Tayane regresó a casa por lo violento que era Alves.

Alves Coelho, ante las acusaciones, afirmó que Tayane estuvo de acuerdo con el tatuaje e incluso les mostró un video que donde supuestamente la adolescente daba su consentimiento. Ante ello, la joven aseguró que fue manipulada y que estaba atada de manos.

