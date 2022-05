Once recién nacidos mueren tras fatal incendio en hospital recién inaugurado

Once recién nacidos murieron el miércoles en un incendio en un hospital en Tivaouane, en el oeste de Senegal. El fatal hecho fue confirmado por el presidente de este país africano, Macky Sall.

"Acabo de conocer con dolor y consternación el deceso de once recién nacidos en un incendio ocurrido en el servicio de neonatología del hospital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane" público de Tivaouane, dijo Sall en Twitter.

"A sus madres y sus familias, expreso mi más sentido pésame", señaló.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion.