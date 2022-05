"Absolutamente horrible": Rata gigante ataca a una mujer de 67 años con parálisis cerebral

Diana Kirk, una adulta mayor de 76 años, sufrió graves lesiones tras ser atacada salvajemente por una rata gigante. La mujer sufre parálisis cerebral y fue auxiliada por su esposo, quien la encontró con el rostro ensangrentado.

El esposo de la víctima, John Kirk, contó a los medios de Bingham, Inglaterra, que el ataque se produjo en horas de la madrugada mientras todos dormían.

John, días antes del ataque, guardó semillas para pájaros dentro de un armario de la vivienda. Esto hizo que la rata encontrara allí un lugar donde anidar.

La noche previa al ataque el hombre, de 85 años, escuchó ruidos y sospechó que se trataba de un roedor, pero debido a la oscuridad no se preocupó por buscarlo en ese momento, tampoco sospechó lo que ocurriría después.

A la mañana siguiente despertó a las 6:00 am, como siempre, y consiguió a sus esposa con el rostro ensangrentado. Tenía heridas que jamás había visto y una expresión de miedo.

“Era como una escena de Rambo. Absolutamente horrible. Estaba temblando con las manos en el cuello y me miraba fijamente”, dijo el hombre en declaraciones reseñadas por Daily Mail.

El marido llamó al servicio de emergencias, que llegó a la vivienda pasadas las 8:00 am. La anciana fue trasladada a un hospital para tratar las heridas en su rostro, manos y cuello. Regresó a casa unos días después y permanece bajo el cuidado de su esposo.

Diana Kirk Wiki

Diana Kirk Biography

Who is Diana Kirk ?

An elderly disabled woman had to be taken to hospital after a rat viciously attacked her in the face while she slept, her husband said.

Dianahttps://t.co/LoIFesAixr pic.twitter.com/6eTxKooFW2