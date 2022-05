Empresario que atropelló y mató a dos personas niega haber estado borracho: "No es que salió a matar"

18 may. 2022 - 18:03 hrs.

Un trágico accidente terminó con la vida de un joven de 25 años y una adolescente de 15, luego de que un conductor en estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo BMW.

El hecho sucedió en el Barrio de Palermo, Argentina, donde Roberto Patricelli, un empresario argentino, se cruzó de carril y embistió a otros tres autos que esperaban el semáforo en la Avenida del Libertador. A raíz del fatal choque múltiple resultaron heridas otras 9 personas.

Quien es el empresario acusado por el choque múltiple en Palermo

Roberto Patricelli, dueño de un estudio especializado en comercio exterior, manejaba la camioneta BMW que provocó el choque. El test de alcoholemia le dio positivo. Clarín pic.twitter.com/SV9pi8DK2m — Julioac13 (Cuenta Nueva) (@Julioac13) May 16, 2022

Los bomberos se vieron obligados a utilizar herramientas hidráulicas para recatar a los heridos, cuyos cuerpos se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos producto de la fuerza del impacto.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Márquez y su sobrina, Yeinsmar, ambos de nacionalidad venezolana. Patricelli en tanto, resultó ileso y logró salir del vehículo por su cuenta, siendo detenido ese mismo día.

"No recuerda nada de lo que pasó"

Según consignó TN, los peritajes efectuados al vehículo deportivo determinaron que el hombre circulaba a más de 150 kilómetros por hora al momento de ocurrir la colisión, más del doble del máximo permitido.

Además, se informó que el imputado no solo iba a una velocidad excesiva, sino que el control de alcoholemia arrojó 0,51 grados de alcohol en la sangre.

Durante este martes, Patricelli fue imputado por los delitos de "homicidio con dolo eventual, lesiones agravadas y lesiones leves". Según expresó su abogado, Diego Olmedo, el acusado "no recuerda nada de lo que pasó".

Además, aseguró en una rueda de prensa que su cliente "tuvo un bloqueo, no estaba en estado de ebriedad". Asimismo, afirmó que "está muy compungido porque no tuvo ninguna intención” y que se trata de “persona buena, de familia, no es que salió a matar".

